Un vasto incendio sta caratterizzando la zona di Acquaro in provincia di Vibo Valentia. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le fiamme sono abbastanza estese ed interessano una zona verde sulle colline di Acquaro.

Al momento non si conosce il motivo del rogo, di sicuro, da qui a poco dovranno intervenire i Vigili del Fuoco per evitare la propagazione delle fiamme.

