Altro grave episodio dopo Crotone: uomo tenta di investire un Carabiniere con Suv a folle velocità

A tre giorni dalla sparatoria di Crotone, un altro grave episodio in Italia coinvolge un Carabiniere. Questa notte, intorno alle 2.30, un uomo ha tentato di investire per ben due volte il Militare, intervenuto per arrestare un bengalese. Quest’ultimo, un 38enne armato di spranga, stava danneggiando le auto in sosta. L’episodio si è verificato in via Tuscolana, a Roma.

Sono stati alcuni residenti, svegliati dai colpi di spranga sui vetri, ad avvisare i Militari, giunti sul posto. Mentre erano impegnati a identificare l’autore del gesto, un Suv a folle velocità ha tentato di investire uno dei Carabinieri in strada, salvatosi solo dopo essersi nascosto tra le macchine parcheggiate. Non beccato una prima volta, l’auto ha fatto il giro per puntare di nuovo il Carabiniere che, a quel punto ha esploso un colpo mirando allo pneumatico posteriore. L’uomo con la vettura è però scappato e le ricerche sono tutt’ora in corso.

La violenza di delinquenti verso le Forze dell’Ordine, a tre giorni dal grave episodio della sparatoria a Crotone, richiama al delicato tema sicurezza, che in Italia sembra stia prendendo una brutta piega, sempre più sottovalutato.

