Università di Messina: nel cortile del Rettorato il Welcome Day, dedicato alle matricole | DATA

Si terrà martedì 15 ottobre, dalle ore 17.30 fino a tarda serata presso il Cortile del Rettorato a Piazza Pugliatti, il Welcome Day di Unime, una giornata di festa dedicata all’accoglienza alle matricole, alla socializzazione e alla scoperta dei servizi offerti dall’Ateneo, che sarà arricchita dal Welcome Party, a cura delle Associazioni studentesche. L’evento avrà inizio con il benvenuto della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, ai nuovi studenti, subito dopo interverranno il prof. Antonino Germanà, Prorettore ai Servizi agli studenti, la Prof.ssa Candida Milone, Prorettrice alla Didattica e la prof.ssa Maria Grazia Sindoni, Prorettrice ai Percorsi interculturali e plurilinguismo. Modererà la prof.ssa Cinzia Ingratoci, Delegata alla Promozione e sviluppo dell’offerta formativa sul territorio.

I nuovi studenti riceveranno un gadget di benvenuto e potranno visitare i gazebo informativi per scoprire tutte le opportunità offerte dall’Università di Messina. Dai servizi mensa agli alloggi, dai trasporti alle certificazioni linguistiche, dalla mobilità internazionale alle attività sportive, fino alle collaborazioni retribuite, agli sgravi sulle tasse e ai servizi digitali esclusivi come il wi-fi, l’app Unime, la Chat Studenti e i pacchetti Microsoft. Saranno inoltre fornite informazioni su biblioteche, orientamento agli studi e al lavoro, gruppi di supporto allo studio, sulle modalità per affrontare i Tolc, e sui servizi mirati per le fragilità psicologiche, disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento.

Il Welcome Party vedrà la partecipazione della radio di ateneo UniversoMe, di DJ e gruppi musicali. Sarà inoltre allestita una mostra di cimeli e computer storici, promossa dal Retro Computing Museum di Messina, un’associazione che contribuisce alla divulgazione del patrimonio informatico e alla preservazione delle console per il retrogaming.

