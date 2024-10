UniMe Games e UniMe Run, presentate due importanti iniziative dell’Università di Messina | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è tenuta, presso la Sala Senato del Rettorato, la conferenza stampa per la presentazione della terza edizione degli UniMe Games e della prima UniMe Run. I giochi sportivi interdipartimentali dell’Università peloritana si svolgeranno dal 4 al 6 ottobre presso la Cittadella sportiva. Alla conferenza stampa hanno preso la parola il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, il Sindaco di Messina, dott. Federico Basile, il Presidente della SSD UniMe, dott. Francesco De Francesco, la referente di Ateneo per UniMe Games, prof.ssa Graziella Scandurra ed il co-organizzatore dell’evento, dott. Luca Famà (membro dell’incubatore di idee Crescendo). Erano presenti, anche, il prof. Carlo Giannetto, referente UniMe per le Attività di sensibilizzazione alle disabilità e l’assessore del Comune di Messina, dott.ssa Liana Cannata.

Le parole del Rettore

“La terza edizione degli UniMe Games – ha detto il Rettore – vuole proseguire nel solco delle iniziative dell’Ateneo volte alla piena integrazione dello sport nel contesto universitario. Si tratta di una manifestazione importante, in grado di accrescere la socialità e di aggregare oltre 700 studenti, per la prima volta i docenti, il personale e, da quest’anno, anche la città con la UniMe Run, organizzata in collaborazione con il Comune”.

Le parole del sindaco

“La sinergia istituzionale per le gare podistiche della UniMe Run – ha aggiunto il Sindaco – dimostra come Messina sia ormai una città universitaria che deve garantire sempre più opportunità e servizi alla comunità studentesca e non solo. Questa collaborazione rappresenta solo uno dei passi, unito ad esempio a quanto fatto per il settore trasporti, che le due istituzioni continueranno a fare insieme per un futuro sempre più denso di iniziative comuni”.

Le parole di Scandurra

“L’idea di UniMe Games – ha commentato la prof.ssa Scandurra – ha preso corpo circa 3 anni fa, quando il compianto prof. Eugenio Guglielmino, che ricorderemo nel corso dell’evento con l’assegnazione di un premio speciale, ha permesso a me ed all’incubatore di idee Crescendo, rappresentato da Luca Famà di incontrarci. Siamo felici di poter proseguirà con questa iniziati, nella convinzione che lo sport sia veicolo di valori sani e positivi”.

Le parole di De Francesco

“I giochi interdipartimentali – ha dichiarato il dott. De Francesco – rappresentano per me il battesimo pubblico dal mio insediamento in qualità di Presidente SSD UniMe. Le strutture della Cittadella rappresentano un fiore all’occhiello dell’Università ed eventi come gli UniMe Games rappresenteranno sempre un’ottima vetrina per permettere ai nostri studenti e non solo di esprimersi e conoscersi attraverso lo sport”.

Le parole di Famà

“Desidero ringraziare l’Ateneo – ha concluso il dott. Famà – per il costante supporto dimostrato nell’arco di questi anni. Rappresento un gruppo di 40 ragazzi che sono orgogliosi di poter portare avanti questo progetto con la sicurezza di poter sempre contare sulla propria Università. Mi auguro che anche quest’anno i giochi possano essere una occasione per poter vivere intense emozioni tutti insieme”.

La manifestazione ed il programma

La principale novità rispetto alla scorsa edizione, in sinergia con il Comune, è l’evento UniMe Run che si terrà sabato 5 ottobre, nella zona pedonale del viale S. Martino, con partenza a scaglioni da piazza Cairoli. La gara podistica per gli universitari prenderà il via a partire dalle ore 15; lo start della gara podistica (di circa 5 km) aperta a tutta la cittadinanza sarà dato, invece, alle ore 16. A Piazza Cairoli sarà possibile iscriversi sin dalle ore 14.15. Il programma completo della manifestazione, all’insegna del coinvolgimento e della sana competizione sportiva ed inclusiva, prevede la Cerimonia d’apertura alle ore 9.30 di venerdì 4 ottobre, con la sfilata in stile Olimpico delle squadre dei 12 Dipartimenti che sancirà l’apertura ufficiale dei giochi, a cui per la prima volta quest’anno potrà prendere parte anche il personale Unime.

A partire dalle ore 17.30 della stessa giornata verranno proposte le attività del progetto ‘Try this ability’ che già lo scorso anno ha puntato i riflettori sulla sensibilizzazione della platea accademica nei confronti della disabilità. Iniziative correlate riguarderanno il Calcio Balilla, il Sitting volley e il Baseball per ciechi. Dopo le gare finali dei giochi, dalle ore 8.30 sino al pomeriggio, domenica 6 ottobre si svolgerà la Cerimonia di chiusura degli UniMe Games 2024 presso l’Anfiteatro della Cittadella sportiva. Tra i riconoscimenti, che celebreranno i risultati ottenuti dai team dipartimentali (con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in base ai punteggi ottenuti), vi sarà anche un premio speciale dedicato alla memoria dell’ex Direttore del Dipartimento di Ingegneria, prof. Eugenio Guglielmino. A seguire ci sarà una festa con Dj-set nei locali dell’Officina. Venerdì 4 ottobre, per permettere a tutti di partecipare ai giochi in qualità di atleti o di pubblico, l’attività didattica sarà sospesa presso tutte le strutture dell’Ateneo.

