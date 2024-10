Umbria, Ferroni: “non mi candido alle elezioni regionali”

StrettoWeb

Andrea Ferroni, capo di Gabinetto del sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi non si candiderà alle prossime elezioni regionali. Lo ha annunciato lui stesso. “Non nego – ha spiegato Ferroni – riflessioni personali, relazioni ed incontri dai quali sono emersi anche elementi incoraggianti di stimolo ed entusiasmo nei confronti di una mia possibile disponibilità.

“È arrivato però il momento di chiarire pubblicamente la mia posizione, per il rispetto che si deve innanzitutto alle istituzioni. Al momento ritengo corretto, quanto doveroso, dare continuità all’impegno e all’incarico che svolgo per l’amministrazione comunale di Perugia. Per questo non mi candiderò“, conclude Ferroni.

