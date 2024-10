Turchia, drammatico attentato alla sede Aerospaziale di Ankara: ci sono morti | VIDEO SHOCK

StrettoWeb

Il ministro dell’Interno turco ha annunciato che c’è stato un “attacco terroristico” contro la sede dell’Industria aerospaziale turca (Tusas) in provincia di Ankara e ci sono morti e feriti. Lo riferisce Anadolu.

L’attacco è stato fatto contro la sede dell’Industria Aerospaziale turca (Tusas) a Kahramankazan, cittadina a nord ovest di Ankara che dista circa 50 chilometri dalla capitale. “Un attacco terroristico è stato portato avanti contro gli stabilimenti di Tusas a Kahramankazan. Purtroppo ci sono morti e feriti”, ha affermato il ministro dell’Interno, Ali Yerlikaya.

Tv turca: “attacco ancora in corso, ci sarebbero ostaggi”

La rete televisiva turca Habertürk riferisce di “ostaggi”, senza ulteriori dettagli, sottolineando che l’attacco al quartier generale dell’industria aerospaziale vicino ad Ankara “è ancora in corso”. Anche la televisione privata Ntv ha menzionato colpi di arma da fuoco dopo l’esplosione avvenuta intorno alle 16.00 ora locale. Al momento non è stata rivendicata l’operazione. Le immagini trasmesse mostrano una grande quantità di fumo bianco davanti all’ingresso del sito, situato a una quarantina di chilometri dalla capitale.

L’attacco ad Ankara è iniziato con un’esplosione, poi gli spari

L’attacco terroristico contro la sede dell’Industria Aerospaziale turca (Tusas) in provincia di Ankara è stato portato avanti con un’esplosione. Lo riferisce l’emittente Haberturk, mostrando un video dove si vedono le fiamme divampare dopo lo scoppio nei pressi dell’edificio. In altri video condivisi sui social media, ma non ancora verificati, si sentono anche colpi di arma da fuoco dopo l’esplosione. Almeno due persone hanno perso la vita a causa di quello che il ministro dell’Interno ha definito “attacco terroristico“, mentre Haberturk fa sapere che ci sarebbero ostaggi e l’attacco sarebbe ancora in corso.

