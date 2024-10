Grande trionfo dei barman calabresi al concorso nazionale AIBES di Loano (Savona)

StrettoWeb

La sezione Calabria dell’AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori) si è distinta al Concorso Nazionale, tenutosi a Loano dal 21 al 23 ottobre, dove i migliori barman di tutta Italia si sono sfidati per conquistare un posto ai prossimi mondiali. I rappresentanti calabresi hanno raggiunto risultati straordinari, portando in alto il nome della Calabria, con orgoglio e determinazione. Simone Stocco, uno dei protagonisti assoluti della competizione, ha conquistato il primo posto assoluto, primeggiando anche nella prova di Speed Challenge, con una rapidità e precisione fuori dal comune. La sua performance ha confermato il suo talento e la sua capacità di competere ad altissimi livelli.

Non da meno Enrico Meloni, che ha trionfato nella categoria “Flair”, mettendo in scena un’esibizione impeccabile, con creatività e tecnica ai massimi livelli. Il suo successo lo proietta verso nuovi traguardi internazionali. Giuseppe Gaccione, giovanissimo ma già promettente, ha portato a casa il primo posto nella categoria “Junior”, a riprova del fatto che il futuro della nostra sezione è più che luminoso. La sua vittoria è un chiaro segnale di quanto i giovani talenti della Calabria siano in crescita. Infine, risultato di grande prestigio anche per Lucio Raccuja, che ha conquistato il primo posto nel concorso “Angelo Zola”, riconoscimento riservato ai professionisti più giovani e studiosi. La sua vittoria conferma la qualità e l’eccellenza della nostra scuola di bartending.

Il concorso di Loano è stato un palcoscenico di livello nazionale, dove i vincitori dei concorsi regionali si sono sfidati per guadagnarsi un posto ai campionati mondiali. I successi dei nostri barman dimostrano che la sezione Calabria è all’avanguardia nel panorama italiano e che il talento presente nella nostra terra non ha nulla da invidiare a quello delle altre regioni.

“Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati” dichiara Luca Biafora, fiduciario della sezione Calabria e Basilicata. “Enrico, Giuseppe, Simone e Lucio hanno rappresentato con onore la nostra sezione, dimostrando passione, impegno e una straordinaria professionalità. Al loro ritorno, la sezione Calabria è pronta a festeggiare questi traguardi come meritano”. “È stato emozionante vedere i nostri ragazzi primeggiare in una competizione di questo livello”, prosegue il Consigliere Sergio Aiello, presente a Loano “Hanno dimostrato che la Calabria è una terra di talenti, capace di confrontarsi con il meglio a livello nazionale. Sono molto orgoglioso di loro”.

“I risultati raggiunti” conclude Marco Pistone, responsabile della didattica “sono frutto di anni di studi e pratica lavorativa oltre alla dedizione che hanno dimostrato. Sono convinto che continueranno a crescere e a portare successi alla nostra sezione. Vederli vincere è stata una soddisfazione immensa”. Questi risultati sono la conferma di un percorso di crescita e successo per la sezione Calabria, che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti internazionali, con l’obiettivo di continuare a distinguersi nel mondo del bartending.

