Treni regionale, il biglietto digitale si potrà acquistare anche in biglietteria

Sempre più persone scelgono di viaggiare a bordo del Regionale utilizzando un biglietto di viaggio digitale, una scelta che riflette non solo la praticità ma anche un impegno verso una mobilità più sostenibile. Proprio per semplificare ulteriormente l’esperienza di viaggio e rispondere alle esigenze dei clienti, il Regionale ha deciso di estendere i canali di vendita digitali anche alle biglietterie, rendendo più facile per tutti viaggiare in maniera consapevole e rispettosa dell’ambiente.

A partire da domani, sabato 19 ottobre, i passeggeri che si recano in biglietteria potranno scegliere tra l’acquisto di un titolo di viaggio cartaceo o digitale. Optando per il biglietto digitale, i viaggiatori potranno ridurre l’utilizzo della carta, contribuendo così a diminuire il proprio impatto ambientale, senza rinunciare alla comodità di ricevere tutte le informazioni sul proprio dispositivo.

Le caratteristiche e le modalità di fruizione del biglietto digitale sono le stesse di quello acquistato online, garantendo ai viaggiatori un’esperienza semplice, fluida e sostenibile. Una scelta che il Regionale promuove con convinzione, perché ogni piccolo gesto, come la riduzione dell’uso della carta, può contribuire a costruire un futuro più green per tutti.

Oltre il 40% dei titoli di viaggio del Regionale viene ormai acquistato tramite canali digitali, a testimonianza di come i viaggiatori stiano adottando con entusiasmo soluzioni sempre più semplici e veloci. Inoltre, sempre in tema di digitalizzazione, per offrire una maggiore comodità ai viaggiatori, il Regionale ha accelerato significativamente il processo di validazione automatica del biglietto digitale, anticipando l’attivazione rispetto a quanto inizialmente previsto. Da fine settembre, infatti, il biglietto digitale del Regionale si valida automaticamente all’orario di partenza programmato del treno, eliminando la necessità di effettuare la validazione manuale.

Novità

Le novità non riguardano solo il biglietto digitale: anche il titolo di viaggio cartaceo sarà oggetto di un importante restyling, diventando più compatto. Questo cambiamento è parte dell’impegno del Regionale per la sostenibilità. Secondo le stime, la riduzione delle dimensioni del biglietto cartaceo comporterà un risparmio di utilizzo della carta pari a 121.800 metri quadri all’anno. Un contributo concreto alla riduzione dell’impatto ambientale, che dimostra come anche piccoli cambiamenti possano avere un grande effetto nel tempo.

Tutte le informazioni e le condizioni sono disponibili sul sito web trenitalia.com.

