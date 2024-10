Trasporto urbano a Vibo, recuperati fondi per nuove pensiline

StrettoWeb

Dopo l’implementazione del servizio di collegamento bus con la stazione di Vibo-Pizzo, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia spinge ancora per rafforzare un settore considerato strategico dall’esecutivo Romeo, che è quello del trasporto pubblico locale.

A fornire ulteriori novità sull’argomento è il vicesindaco e assessore con apposita delega, Loredana Pilegi, la quale dichiara: “stiamo lavorando per migliorare e rendere più efficiente il sistema di trasporto urbano della città di Vibo Valentia, non solo razionalizzando orari e collegamenti, ma anche pensando a rendere decorose le fermate, alleviando i disagi degli utenti, spesso costretti a fare i conti con le intemperie. Al riguardo – annuncia l’assessore Pilegi – grazie ad un contributo regionale, inserito nell’assestamento di Bilancio di previsione della Regione Calabria e ottenuto sulla base dell’interessamento del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, il Comune di Vibo Valentia avrà la possibilità di realizzare ben otto nuove pensiline da posizionare alle fermate che oggi ne sono sprovviste lungo la rete del trasporto pubblico urbano. Interverremo così a colmare una carenza che nel corso degli anni è stata ripetutamente segnalata in quanto fonte di innegabili disagi per gli utenti (per lo più studenti, lavoratori, anziani) costretti ad attendere i mezzi senza un riparo dalle intemperie invernali o dalla calura estiva”.

“Tale intervento, per il quale ringrazio il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, si inserisce a pieno titolo nel piano di rilancio del sistema di trasporto pubblico della città come da chiaro indirizzo del sindaco Enzo Romeo, sistema da poco implementato grazie ai collegamenti con la stazione di Vibo Valentia-Pizzo. Un sistema che presto si strutturerà in maniera più completa ed efficiente con importanti novità. Siamo costantemente al lavoro per migliorare il livello della qualità della vita nella nostra città e i servizi di mobilità, così come quelli ad essi correlati – conclude l’assessore all’Urbanistica – rappresentano certamente una voce primaria in questa costante azione che come amministrazione comunale ci siamo prefissati di perseguire”.

