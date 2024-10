Trapani-Reggina, consentì striscioni offensivi ai suoi tifosi: multa per il Presidente Antonini

StrettoWeb

Il Presidente del Trapani Valerio Antonini è stato multato insieme alla sua società per dei fatti accaduti durante il match dello scorso marzo tra i granata e la Reggina. Nello specifico, per aver acconsentito e non impedito l’esposizione di striscioni offensivi e antisportivi da parte dei tifosi siciliani.

I fatti

Di seguito la nota della FIGC che motiva la sanzione ad Antonini e al club granata.

“Valerio Antonini, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società F.C. Trapani 1905 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e non impedito l’esposizione e la diffusione di due striscioni, entrambi non autorizzati e di contenuto offensivo e antisportivo, da parte della tifoseria organizzata della propria società, in occasione della gara di campionato di serie D, girone I, Trapani-La Fenice di Reggio Calabria, disputatasi in data 10.3.2024 presso lo Stadio Provinciale di Erice (TP); in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per mancata comparizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante rituale convocazione, senza addurre e documentare alcun motivo ostativo”;

“F.C. Trapani 1905 S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta omissiva riconducibile al proprio Presidente e legale rappresentante p.t. come sopra indicata, sia per la condotta posta in essere dai propri sostenitori come descritta nel precedente capo di incolpazione”.

La sanzione

“Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante p.t., per conto della società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.”.

