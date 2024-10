A Trapani la Granfondo nazionale di MTB

StrettoWeb

La Sicilia torna ad essere protagonista nella MTB nazionale. Dopo le esperienze pregresse dello scorso anno, sarà ancora una volta la zona di Trapani, precisamente Custonaci, ad ospitare la prova ciclistica della specialità Granfondo. Il percorso di 43 km, con un dislivello totale di 1.300 m, è immerso in un contesto naturale di rara bellezza, con la riserva naturale di Monte Cofano che si affaccia sula baia di Cornino a fare da cornice a questo evento in programma domenica 27 ottobre. Il via è previsto alle ore 10:00 e il gruppo di MTBiker attraverserà le floride campagne coltivate ad ulivi e vigneti e le famose cave di marmo bianco, vero emblema di questa parte meravigliosa siciliana. A tutt’oggi sono 200 gli atleti iscritti, distribuiti nelle 13 categorie, e incessante è il lavoro dell’ASD Cofano Bikers, società del Comitato di Trapani che a causa della forte pioggia dei giorni scorsi ha dovuto ripristinare sentieri e cartellonistica per buona parte del tracciato.

La gara sarà anche un’occasione per visitare le saline di Trapani, Marsala, Segesta con i suoi templi greci e la bellissima Erice città medievale. Tante società del panorama nazionale si stanno preparando a questa vera e propria festa della MTB. Al traguardo, contestualmente alla consegna delle ambite maglie tricolori e scudettate CSI, ci sarà inoltre una ricca degustazione di prodotti tipici per atleti ed accompagnatori.

