Un tragico incidente stradale è risultato purtroppo fatale per due persone, morte a causa del sinistro. Il drammatico scontro si è verificato sulla Statale 284 “Occidentale etnea”, al chilometro 40, a Paternò, in provincia di Catania. Le vittime sono i guidatori di un Tir e di un’automobile che per cause in corso di accertamento si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che sta eseguendo i rilievi e avviato le indagini sull’accaduto.

