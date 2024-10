Tragedia in Sicilia: 12enne su un monopattino si scontra con un’auto e muore

StrettoWeb

Un 12enne è morto in un incidente sulle strade di Palagonia, nel Catanese. Il giovane era su un monopattino con un coetaneo, quando si è scontrato con un’auto, una Golf, in via Garibaldi. Trasportato in elisoccorso, al Policlinico di Catania, l’altro ragazzo che non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l’automobilista. Indagano i carabinieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.