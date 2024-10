Tragedia a Reggio Calabria, operaio precipita nel vuoto e muore durante una riparazione

StrettoWeb

Un tecnico manutentore, Fabio Nicolò di 50 anni e originario di Reggio Calabria, è deceduto nell’ospedale di Locri, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un grave incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava riparando un ascensore in un condominio di Locri, quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitato nel vuoto. Le indagini sono state avviate dalla Procura della Repubblica, che ha disposto la perizia autoptica in attesa di consegnare la salma ai familiari.

