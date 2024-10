Il “Tour della Salute” ASC arriva anche a Reggio Calabria: tutte le info

StrettoWeb

Tutto pronto a Reggio Calabria per la 14ª tappa del “Tour della Salute 2024”, iniziato ad Anzio lo scorso mese di maggio. Un evento itinerante portato avanti da ASC, Attività Sportive Confederate, organizzato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, che ha l’obiettivo di promuovere l’attività sportiva su tutto il territorio nazionale, supportando un cambiamento degli stili di vita, sensibilizzando i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato, di divulgare l’importanza della prevenzione e del controllo della salute attraverso eventi ed incontri scientifico divulgativi.

L’evento rientra nel più grande progetto “La Salute al Centro” di ASC, al fine di promuovere una condizione di maggiore benessere psicofisico-sociale, i cui protagonisti sono i “Centri Sportivi della Salute”, quali sedi specializzate che propongono delle azioni attive in favore delle categorie maggiormente “vulnerabili” per situazione socio-economica o per età.

Anche quest’anno il “Tour della Salute”, giunto alla VI Edizione, ha previsto 20 tappe nelle principali città italiane, tra le quali non poteva mancare Reggio Calabria grazie all’incessante lavoro di ASC Reggio Calabria, che per l’occasione allestirà un vero e proprio villaggio con aree dedicate agli interventi di divulgazione scientifica attraverso i referenti delle società scientifiche coinvolte, con spazi dedicati alle attività di promozione di stili di vita attivi, alla prevenzione nell’ambito della psicologia attraverso uno “sportello di ascolto” ed altre attività tese alla promozione del benessere psicofisico.

Nel Villaggio non mancheranno gli spazi ludici dedicati alla promozione di diverse attività sportive, grazie al supporto insostituibile degli istruttori aderenti alla rete ASC Reggio Calabria, come il Fitness, lo spinning, il pugilato kick, il kick boxing, il funzionale, il calcio e soft air, il tango, i balli contemporanei, di gruppo e latini e tantissime altre attività ludiche anche con i propri animali da compagnia.

Il programma

ASC Reggio Calabria ha stilato un programma intenso per le due giornate di fitness e prevenzione, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, al fine di offrire ai cittadini di tutte le fasce d’età la possibilità di fruire degli innumerevoli servizi tesi, soprattutto, per far comprendere l’importanza dell’alimentazione equilibrata e della prevenzione, con particolare attenzione alle consulenze genetiche, per identificare eventuali predisposizioni a malattie ereditarie e, soprattutto, al fine di diffondere il concetto di salute come bene collettivo, ponendo attenzione non solo agli aspetti sanitari, ma anche alle condizioni ambientali e sociali della salute.

Le parole del Presidente ASC Eraclini

“Il Tour della salute è ormai divenuto un appuntamento imperdibile per i cittadini, soprattutto in un contesto in cui molti faticano ad accedere ai servizi sanitari per problemi economici o di altro genere” afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “È una ghiotta occasione, assolutamente da non perdere, potendo in soli due giorni procedere nel segno della prevenzione, divertimento ed ovviamente dello sport. Sono fiero che anche quest’anno ASC Nazionale ci abbia permesso di organizzarlo a Reggio Calabria, forti della fiducia mostrata per l’incessante ed impeccabile lavoro che ormai svolgiamo da oltre 10 anni. Spero che la comunità anche quest’anno risponda positivamente così come nella precedente edizione”.

Tutto pronto, quindi, per la sesta edizione del Tour della Salute che di anno in anno si presenta sempre più completo ed entusiasmante

Per prenotazioni ed iscrizioni delle Associazioni contattare ASC Reggio Calabria al 3281722070 oppure scrivere a info@ascreggiocalabria.it. Tutte le informazioni sulle pagine social “ASC Reggio Calabria” e sul sito wwww.iltourdellasalute.it.

