Francesco Totti torna a giocare? Suggestione da 100 milioni di euro e 2 club di Serie A interessati

Se siete in piedi trovate al più presto una sedia, soprattutto se tifate Roma. Pronti? Francesco Totti torna a giocare. Beh, forse. Non corriamo troppo, è ancora presto per dirlo. Già che l’idea di un ritorno romantico al calcio giocato sia presente nella testa di Totti e non sia una delle sue famose ‘barzellette’ vuol dire tanto. “Due mesi e sarei in forma per almeno 30 minuti di gioco“, ha dichiarato l’ex numero 10 della Roma.

Una suggestione da 100 milioni di euro

“Totti torna in campo? Non sono il classico ‘allenatore della nazionale’, quindi non saprei quale tipo di apporto in campo potrebbe dare una superstar come lui al suo nuovo team, ma sicuramente gioverebbe alla visibilità del club a livello mondiale, il che tradotto in nuove sponsorizzazioni – ha dichiarato all’Adnkronos Cesare Casiraghi, uno tra i più noti pubblicitari italiani – significa decine di milioni di euro“.

Secondo le stime, tra incassi, diritti d’immagine, docu-serie, merchandising, ospitate tv, viralità social e tutto ciò che il suo ritorno può portare in termini di introiti, si parla di una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

Due club di Serie A per Totti

“Lo vedrei bene per un club ‘minore’ di serie A, in primis al Monza – sottolinea Davide Ciliberti spin doctor della società di comunicazione Purle & Noise – squadra che si sta dando molto da fare anche dal punto di vista dell’immagine, attività peraltro agevolatissima dal proscenio televisivo e non solo che la proprietà può offrire al brand e ai suoi giocatori. E peraltro un trasferimento in ‘zona Biscione’ sarebbe anche ora anche più agevole dal punto di vista emotivo visto che la sua ex Ilary non lavora più a Mediaset“.

L’alternativa? Il Como dei ‘vip’ che ogni settimana porta star di Hollywood internazionali allo stadio per seguire (più o meno) la partita ma che sicuramente contribuiscono a rendere virale in tutto il mondo il club comasco. Gli Hartono, proprietari indonesiani della squadra, dall’alto del loro patrimonio da oltre 50 miliardi di dollari non avrebbero problemi a sostenere quello che sarebbe un investimento interessante.

Gli Hartono, del resto, sottolinea Ciliberti: “a dispetto della loro età (83-84 anni), oltre alla fantastica ricchezza, hanno una forma mentis decisamente votata al marketing e comunque aprirebbero al club comasco tutta la platea orientale“.

La quota dei bookmaker

I bookmaker guardano con attenzione alla situazione: la voce “Totti torna a giocare” è quotata 70 volte la posta scommessa. Chissà che, in realtà, non si tratti proprio di una grande trovata pubblicitaria legata alle scommesse: Totti non è forse un grande ambassador di una famosa agenzia di betting internazionale?

