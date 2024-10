Totò Aronica diventa Dottore: l’allenatore del Trapani si è laureato

StrettoWeb

E’ un periodo d’oro per Salvatore “Totò” Aronica, ex difensore di Messina, Reggina e Napoli, tra le altre. Dopo la “promozione” ad allenatore della prima squadra del Trapani, e dopo le due ultime vittorie entusiasmanti (1-5 e 4-0), oggi il tecnico granata ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie.

A ufficializzarlo, sui social, proprio la società siciliana, che si è complimentata con lui, pubblicando una sua foto con la corona d’alloro. “Mister Salvatore Aronica ha conseguito, questa mattina, la laurea in Scienze Motorie con la tesi dal titolo ‘Attività fisica e sport nella terza età’. Al tecnico granata le congratulazioni da parte di tutta la società!”, si legge. L’ex difensore diventa dunque Dottore, ma il suo obiettivo oggi è portare il Trapani il più in alto possibile e il prima possibile. Il Presidente Antonini, si sa, vuole la Serie C immediatamente.

