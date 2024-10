Torna in tv “Diritti Civili”, di Franco Corbelli: “cominceremo con un caso clamoroso”

StrettoWeb

Ritorna in tv, dopo molti anni, il popolare programma “Diritti Civili”, ideato e condotto dal leader dell’omonimo Movimento, Franco Corbelli. Andrà in onda, per la durata di una quindicina di minuti, ogni mercoledì e venerdì, alle 20.15 a partire da mercoledì 16 ottobre, sulla prima, storica tv privata calabrese, RtcTelecalabria, il cui editore e direttore è il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri. Corbelli in passato ha condotto per molti anni, su alcune delle maggiori tv private calabresi, questo programma, con grande ascolto e successo per le innumerevoli e importanti battaglie civili, di giustizia e per le tante iniziative umanitarie, nazionali e internazionali, promosse.

“Oggi ho deciso di ritornare in tv – ha detto – per poter continuare il mio impegno civile, libertario, garantista e umanitario e poter seguire da vicino e informare in tempo reale sulle grandi iniziative umanitarie di Diritti Civili in corso, ad iniziare dalla più grande opera umanitaria legata alla tragedia dell’immigrazione, il Cimitero internazionale dei Migranti, conosciuto e apprezzato a livello internazionale e in fase di realizzazione a Tarsia e per il quale, com’è noto, lotto ininterrottamente da 11 anni, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013″, aggiunge.

I temi trattati

“Saranno tanti i temi che verranno trattati, ad iniziare da giustizia, migranti, scuole, sanità, gestione della pandemia e le tante emergenze che restano ancora da affrontare, afferma Corbelli. Il programma, quest’anno, sarà arricchito dall’autorevole intervento di un importante e famoso giornalista italiano (della carta stampata e della tv), Massimo de’ Manzoni, Condirettore de La Verità, che settimanalmente esprimerà il suo Punto di Vista. Continueremo a fare (anche) in tv quello che abbiamo sempre fatto in tutti questi lunghi anni, come ha sempre raccontato e, in tantissime occasioni, anche sostenuto, questa testata, Stretto Web”, continua Corbelli.

“L’obiettivo, unico e irrinunciabile, è quello di andare sempre alla ricerca della verità, senza alcun pregiudizio, staremo come sempre dalla parte dei cittadini, denunceremo le ingiustizie e chiederemo giustizia, in ogni campo, di fronte alle palesi, gravi e inaccettabili violazioni e abusi. Naturalmente sarà un programma, una striscia di una quindicina di minuti, che, come sempre, condurrò in piena libertà, senza alcun condizionamento. Nei pochi minuti a disposizione cercheremo di promuovere battaglie e iniziative importanti sempre a difesa dei diritti delle persone. Inizieremo mercoledì affrontando il tema giustizia, in modo non banale né scontato, lo faremo alla nostra maniera, per un caso clamoroso“, conclude.

