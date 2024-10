Sibari, torna a novembre la tre giorni di AgriTerranova

StrettoWeb

AgriTerranova, giunta alla sua sesta edizione, si terrà anche quest’anno dall’8 al 10 novembre a Terranova da Sibari. È il tradizionale evento espositivo del Comune Jonico incentrato sulla produzione artigianale, commerciale e le iniziative industriali. L’iniziativa punta a difendere e valorizzare comparti occupazionali che rappresentano la colonna portante dell’economia terranovese. Lo comunica il Presidente dell’Associazione AgriTerranova, Alfredo Noia, evidenziando l’elemento qualificante della solida collaborazione tra Associazioni agricole e culturali operanti sul territorio, singoli produttori; nonché sul supporto della Pro Loco “Thurium Novum” e l’associazione nazionale “Città dell’Olio”.

In concomitanza con l’iniziativa, si terranno i convegni “Agricoltura in Calabria: per un settore al centro della nuova economia circolare” e “Sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale” con gli interventi di rappresentanti istituzionali e tecnici impegnati in prima persona. “Prosegue la grande attenzione verso un settore su cui poggia buona parte dell’economia del nostro Comune – commentano dall’Associazione – nonostante le perenni difficoltà a cui siamo sottoposti tra cambiamenti climatici, necessità di risorse e innovazione, difficoltà degli imprenditori a fare rete”.

