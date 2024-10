Tonno Callipo, nuova affiliazione: entra nella “famiglia” la Beach&Volley Amantea

StrettoWeb

La trentennale storia della Tonno Callipo Volley non racconta solo di tanti campionati di Superlega, di A2 e da due anni anche di pallavolo femminile, ma abbraccia l’universo volley a 360 gradi, quindi mostrando attenzione e coinvolgimento fin dai più piccoli. Ecco dunque che la Famiglia Callipo continua ad abbracciare e ad accogliere chi vuole avvicinarsi a questo bellissimo sport che è la pallavolo. Non solo, si badi bene, per il raggiungimento del risultato sportivo in sé, quanto anche e soprattutto per consentire la pratica sportiva a tanti giovanissimi che vogliono praticare pallavolo, non solo calabresi ma anche di fuori regione. Così, ormai da diversi anni, è nato il progetto ‘Tonno Callipo Family’, con cui la società giallorossa ha aperto le porte a tutte quelle società che vogliono instaurare un rapporto di collaborazione, credendo fermamente nei giovani che saranno non solo, e come auspicio, gli atleti ma soprattutto gli adulti del futuro.

Sulla scorta di diverse affiliazioni, ecco a partire da questa stagione la new entry dell’ASD Beach&Volley Amantea che, fin da subito, ha manifestato con entusiasmo la volontà di far parte nella famiglia giallorossa.

Le parole del Presidente dell’ASD Beach&Volley Amantea Francesco Domenico Socievole

“Per noi – spiega il Presidente dell’ASD Beach&Volley Amantea, Francesco Domenico Socievole – entrare nel progetto della ‘Tonno Callipo Family’ rappresenta un tassello fondamentale e prestigioso, che ci riempie di gioia e aumenta positivamente il senso di responsabilità. Per tutto ciò che rappresenta sia sportivamente che moralmente, l’ASD Beach&Volley Amantea ringrazia il Presidente Pippo Callipo, il Vicepresidente Filippo Maria Callipo e tutta la dirigenza giallorossa per aver creduto nel nostro progetto e per averci onorato di questa importante affiliazione. La Volley Amantea – continua il presidente Socievole – è entusiasta di iniziare questo nuovo percorso che permetterà di ampliare ulteriormente l’offerta sportiva per i giovani appassionati di pallavolo del nostro territorio, e garantirà un costante aggiornamento e confronto tra gli staff tecnici delle due società”.

La soddisfazione del Vice Presidente Filippo Maria Callipo

Dal canto suo la Tonno Callipo manifesta uguale soddisfazione e gioia nell’accogliere la società dell’ASD Beach&Volley Amantea e attraverso il vice presidente Filippo Maria Callipo sottolinea: “siamo felicissimi di accogliere una nuova società in ‘famiglia’: una società sana, seria, che condivide la nostra stessa passione per la pallavolo e che ha a cuore la crescita dei giovani calabresi dentro e fuori il campo. Quindi ringraziamo il presidente Socievole ed i dirigenti della società di Amantea per aver fortemente voluto creare questa collaborazione che ci auguriamo possa essere un legame a lungo termine, proprio – conclude il vice presidente Callipo – come nelle vere famiglie”.

