Terribile incidente stradale tra Rosarno e Gioia Tauro: ragazzino in gravissime condizioni | FOTO

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa tra Gioia Tauro e Rosarno, in provincia di Reggio Calabria e precisamente sulla SS18. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una microcar e nel sinistro sono rimasti gravemente feriti due ragazzi minorenni secondo quanto riporta il gruppo Facebook “Sei di Gioia Tauro se“. Uno dei due ragazzini è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni al GOM di Reggio Calabria in codice rosso.

