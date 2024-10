Tentano di svaligiare un laboratorio orafo in Piemonte, arrestati ladri calabresi

StrettoWeb

E’ fallito il colpo di quattro rapinatori, in trasferta dalla provincia di Crotone, che hanno cercato di svaligiare un laboratorio orafo di Valenza, in provincia di Alessandria. I rapinatori sono entrati in azione armati armati di pistola, ma sono dovuti fuggire. La fuga dei rapinatori è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri rapidamente giunta sul posto. L’utilitaria, successivamente risultata rubata, dopo un breve inseguimento è stata abbandonata. I carabinieri sono comunque riusciti a individuare due fuggitivi. A

I due, un 23enne e un 34enne della provincia di Crotone, sono stati dichiarati in arresto per tentata rapina pluriaggravata e, a seguito della convalida da parte del Gip del Tribunale di Alessandria, sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per individuare gli altri due partecipanti all’azione, che sono scappati servendosi di una seconda automobile.

