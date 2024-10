Tennistavolo Serie C1, Castrovillari batte Matera 5-3

StrettoWeb

In serie C1 Nazionale gli atleti del Castrovillari conquistano nella prima giornata di andata una prestigiosa vittoria contro la squadra del Pegasus Matera per 5 a 3 . Il successo sul campo dei Castrovillaresi è arrivato grazie alla brillante prestazione di Lopes Hugo Fucci ( Tre punti) e di Francesco Federico (due). Per i Lucani 2 punti per Carmine Motolese e un punto per Luca D’Ercole. Una bella vittoria, meritata con grinta e determinazione.

Il commento del presidente De Gaio: “E’ stata una bella vittoria; i ragazzi hanno dato tutto ed i due punti ,che contano, rafforzano la coesione del gruppo che ci portano ad iniziare il prestigioso campionato primi in classifica. Andiamo avanti con la gioia di fare sempre meglio per la crescita dei nostri ragazzi“.

Prossima gara per il Lupi in terra lucana contro il Potenza domenica 20 Ottobre. Inoltre in serie C2 regionale la seconda squadra viene sconfitta solo all’ultimo incontro per 5 a 4 dal Galaxy RC. Prossimo incontro in casa domenica 27 ottobre contro il Casper Reggio Calabria.

