Tennistavolo: prima trasferta per la Top Spin Messina, impegnata contro il Circolo Prato

Prima trasferta per la Top Spin Messina WatchesTogether che sarà impegnata domani (venerdì 4 ottobre) contro Il Circolo Prato 2010 nella palestra del Convitto Nazionale Statale Cicognini. L’inizio del match, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo, è fissato alle ore 20.

La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, che ha voglia di riscatto dopo la battuta d’arresto maturata nella gara d’esordio a Villa Dante contro la Virtus Servigliano, si presenterà in terra toscana schierando l’atleta moldavo classe 2001 Vladislav Ursu, numero 7 della classifica stranieri, il quale ha già debuttato con la nuova maglia, e gli “azzurri” Antonino Amato, Tommaso Giovannetti e Niagol Stoyanov. Il livornese, alla prima apparizione stagionale, è stato di scena la scorsa settimana al China Smash di Pechino. Un bel banco di prova attende dunque i ragazzi allenati da Wang Hong Liang coadiuvato da Marcello Puglisi, chiamati a dover fare i conti in questa fase del calendario con tre appuntamenti consecutivi (gli altri contro Bagnolese e Apuania Carrara) lontano da casa.

La sfida promette spettacolo e si preannuncia dall’elevato livello tecnico, in quanto Il Circolo Prato 2010 è avversaria da prendere con le molle. La compagine guidata in panchina da Csaba Kun ha sfoderato un’ottima prestazione nel turno inaugurale, strappando il pareggio (3-3) sul campo della Bagnolese. In un roster decisamente rafforzato rispetto alla passata stagione i toscani possono impiegare Giacomo Allegranza (classe 2006), che ha appena esordito nel massimo campionato, i quotati russi Nikita Artemenko e Kirill Skachkov, entrambi dall’importante curriculum, rispettivamente numero 5 e 8 della classifica stranieri, e, soprattutto, l’esperto greco Panagiotis Gionis che, come Vladislav Ursu della Top Spin, è reduce dalla partecipazione alle Olimpiadi estive di Parigi. Per l’ellenico, 44 anni, è stata la sesta volta di fila in carriera ai Giochi, oltre ad aver disputato numerosi campionati Mondiali ed Europei.

Il programma della 2ª giornata di Serie A1

Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina WatchesTogether 4/10 alle 20

Tennistavolo Sassari-Marcozzi 5/10 alle 16

Alfafood Bagnolese-Apuania Carrara 6/10 alle 18.30

Virtus Servigliano-Tennistavolo Norbello rinviata

Classifica: Virtus Servigliano, Tennistavolo Sassari 2 punti, Alfafood Bagnolese, Il Circolo Prato 2010 1, Top Spin Messina WatchesTogether, Tennistavolo Norbello, Marcozzi*, Apuania Carrara* 0. *una partita in meno.

