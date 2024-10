Tennistavolo, Bagnolese-Top Spin Messina finisce 3-3

StrettoWeb

La Top Spin Messina WatchesTogether va vicinissima alla sua prima vittoria stagionale dovendo alla fine accontentarsi di un pareggio (3-3) in trasferta contro l’Alfa Food Bagnolese. Nella gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo la squadra del presidente Giorgio Quartuccio si era portata sul 3-1 grazie ai sigilli di Niagol Stoyanov (doppietta) e Humberto Manhani Jr, venendo ripresa dai padroni di casa con gli ultimi due singolari.

Presso la palestra delle scuole medie di Bagnolo San Vito (MN), sotto la direzione di Ciro Luciano Iafisco, nel singolare d’apertura, Francisco Sanchi e Tommaso Giovannetti hanno dato vita ad un primo set davvero interminabile. Giovannetti, avanti 9-5, è stato rimontato dal rivale (9-10), riuscendo a sventare il set-point. Battaglia lunghissima ai vantaggi: saranno sei le chances non concretizzate dal giocatore della Top Spin, mentre Sanchi è passato 21-19 al quinto tentativo in proprio favore. L’atleta della Bagnolese ha ottenuto poi per 11-4 il secondo. Al terzo, da 8-7 per Giovannetti, quattro punti consecutivi del padrone di casa e 3-0 Sanchi.

Per i ragazzi seguiti in panchina da coach Marcello Puglisi, Niagol Stoyanov ha riportato subito la situazione in equilibrio superando 3-1 Jordy Piccolin, ex della Top Spin. Il bolzanino si è preso il primo set per 11-9, poi Stoyanov ha cominciato a macinare colpi. Andato sul 10-5, il livornese ha centrato il set alla terza opportunità. Più agevole il cammino nel terzo (11-2), mentre nel quarto Stoyanov è scattato dal 5-4 per Piccolin al 10-5 in suo favore, chiudendo i giochi per 11-6 al secondo match-point. Splendido debutto con la maglia della Top Spin del nuovo acquisto Humberto Manhani Jr. L’italo-brasiliano ha sconfitto 3-0 Damien Provost in una gara senza storia. Avvio (7-2) travolgente di Manhani che, approdato al 10-5, ha sfruttato immediatamente la chance. Anche la seconda frazione si è conclusa 11-5, mentre nel terzo parziale il giocatore della Top Spin è stato ripreso da 10-8 (due match-point) a 10-10. Annullato l’unico set-point per Provost, Manhani ha avuto cinque occasioni di fila, festeggiando al punto del 16-14.

Niagol Stoyanov, in grande spolvero, ha concesso il bis contro Francisco Sanchi. Dominando il primo parziale, il livornese è andato sul 9-4, vincendo 11-5. Stesso copione nel secondo, in cui Stoyanov ha tagliato il traguardo per 11-4, staccando il rivale dal 6-4 in poi. Nel terzo il giocatore della Top Spin è partito forte (7-3) e, nonostante il rientro dell’avversario (8-7), ha ottenuto il successo per 11-7 determinando il definitivo 3-0. Sul 3-1 per la Top Spin, Tommaso Giovannetti ha ceduto a Damien Provost. Primo set al transalpino per 11-8, ma Giovannetti ha subito risposto dilagando (9-3) nel secondo, riuscendo a contenere Provost, per chiudere 11-7. Nel terzo il francese in vantaggio (6-3), ma Giovannetti si è rifatto sotto fino al 7-6, venendo superato per 11-6. Quarto set finito nelle mani di Giovannetti, abile a recuperare da 1-4 al 5-4, aggiudicandosi la frazione con quattro punti messi a segno da 7-6. Tutto rinviato alla “bella” che ha premiato (11-6) il francese.

Risultato di 3-2 e duello decisivo tra Humberto Manhani Jr e Jordy Piccolin. L’italo-brasiliano, inizialmente sotto per 3-4, ha poi accelerato (7-4), firmando l’11-6 al secondo set-point. Da 8-6 per Piccolin si è passati dunque al 9-6 per Manhani che, annullato un set-point (9-10), ne ha avuto a sua volta uno a favore (11-10), senza sfruttarlo. Alla fine è stato Piccolin a prevalere 13-11. Manhani ha provato a scappare via (4-0) nel terzo, venendo tuttavia riagganciato (5-5) da Piccolin. Sull’8-8 suo lo scatto: con due set-point a disposizione trasformato il secondo (11-9). Nel quarto Manhani ha operato il sorpasso da 3-6 a 7-6, subendo però il ritorno di Piccolin (8-7) che, imponendosi 11-8, ha rimandato il verdetto al quinto. Alla “bella” girandola di emozioni: da 5-1 per il bolzanino a 8-8 grazie alla rimonta di Manhani, con i tre punti finali siglati da Piccolin per il pareggio della Bagnolese.

Vittoria sfiorata, match che termina 3-3 e per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, che va a quota 2 in classifica, si tratta del secondo pareggio di fila. Nel prossimo turno la Top Spin Messina WatchesTogether sarà di scena ancora in trasferta, il 9 novembre, per affrontare l’Apuania Carrara campione in carica.

Alfa Food Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether 3-3

Francisco Sanchi – Tommaso Giovannetti 3-0 (21-19, 11-4, 11-8)

Jordy Piccolin – Niagol Stoyanov 1-3 (11-9, 7-11, 2-11, 6-11)

Damien Provost – Humberto Manhani Jr 0-3 (5-11, 5-11, 14-16)

Francisco Sanchi – Niagol Stoyanov 0-3 (5-11, 4-11, 7-11)

Damien Provost – Tommaso Giovannetti 3-2 (11-8, 7-11, 11-6, 6-11, 11-6)

Jordy Piccolin – Humberto Manhani Jr 3-2 (6-11, 13-11, 9-11, 11-7, 11-8)

