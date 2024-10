Taurianova, il Sindaco scrive alla Regione per la proroga dei progetti per i tirocinanti

StrettoWeb

A tappe spedite verso la proroga dei progetti per i tirocinanti che prestano servizio nel Comune di Taurianova. Il Sindaco Roy Biasi ha già inoltrato alla Regione l’attesa richiesta per una quinta annualità. Il primo cittadino ha scritto al Settore competente del dipartimento Lavoro evidenziando la riuscita dei precedenti programmi, nonché la volontà espressa dai lavoratori di poter proseguire avendo conservato i requisiti di legge che li rendono idonei.

I tirocini di inclusione sociale, che coinvolgono in tutta la regione migliaia di disoccupati di lunga durata ex percettori di mobilità in deroga, sono lo strumento individuato dal Governo e dalla Regione per offrire occasioni di impiego utili per gli enti pubblici utilizzatori, promuovendo il reinserimento al lavoro di figure che si stanno rilevando fondamentali per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel caso di Taurianova quest’anno sono 21 gli addetti per cui il Comune si impegna, 3 unità in meno rispetto allo scorso anno, nell’ambito di indirizzi professionali che coinvolgono le mansioni di archivista e gestione di schedari, addetto all’assistenza personale e ai lavori in muratura. Nel ribadire l’importanza della collaborazione riscontrata, l’assessore al Personale Simona Monteleone – dopo aver coordinato le attività che hanno determinato l’efficienza dei passati impieghi – ha verificato la disponibilità a proseguire da parte dei lavoratori, dando impulso agli uffici comunali per mettere il sindaco Biasi nelle condizioni di avviare l’iter che porterà alla proroga del progetto.

