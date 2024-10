A Taurianova la presentazione del libro “La Scelta” di Sigfrido Ranucci

StrettoWeb

Torna con un appuntamento extra da non perdere TauriaNoir, la kermesse letteraria con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Parallelo 38 dedicata al genere poliziesco, d’inchiesta e investigativo, parte del ricco cartellone di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024. Mercoledì 9 ottobre, alle ore 20:30 nella Chiesa del Rosario, Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore televisivo di celebri programmi come “Report”, presenterà “La Scelta” (Bompiani, 2024). Un libro ricco di sfumature autobiografiche che svela i retroscena di alcune delle più importanti inchieste condotte da Ranucci, lasciando emergere l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante del raccontare la realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”.

Nella sua carriera Sigfrido Ranucci ha infatti realizzato numerose importanti inchieste, su questioni complesse come il traffico illecito di rifiuti, le stragi di mafia, il ritrovamento e il sequestro della pinacoteca di Calisto Tanzi, patron della Parmalat, per citarne alcune. Dal 27 marzo 2017 conduce il programma televisivo Report, trasmesso su Rai 3, per cui ha ricevuto nel 2021 il premio Flaiano per la televisione.

A presentare l’evento, Emanuela D’Eugenio, Presidente dell’Associazione Parallelo 38, che commenta: «Siamo estremamente felici di ospitare Sigfrido Ranucci, baluardo del giornalismo d’inchiesta in Italia e della libertà d’informazione. Insieme a lui , impreziosiranno la serata Peppino Mazzotta, fresco vincitore del Premio Maschere di Teatro 2024 e Sasà Calabrese, eccezionale compositore, musicista e polistrumentista».

Grazie al racconto dettagliato delle inchieste da lui condotte e che gli sono valse anche accuse, minacce e querele – ben 178 -, Ranucci racconta quanto il fare giornalismo sul campo significhi prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso tanto personale quanto collettivo, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale.

Le parole di Arceri

“Sigfrido Ranucci è una prestigiosa espressione del giornalismo indipendente e coraggioso – afferma Mariagrazia Arceri, vice presidente dell’Associazione Parallelo 38 – la cui vita professionale è costellata di scelte continue ed impegnative, che richiedono audacia e rinunce e per le quali a volte – prosegue – ha dovuto con consapevolezza pagare un prezzo oneroso ma che al tempo stesso si sono rivelate indicative della sua caratura professionale”.

La Scelta è strutturato come un viaggio in otto tappe (1. Partire; 2. Visione; 3. Grana; 4. Rospi; 5. Trappole; 6. Trame; 7. Contagi; 8. Sguardi), seguite da un epilogo nel quale Ranucci afferma di aver preso a modello l’Antologia di Spoon River di E.L. Masters per dare voce a una moltitudine di personaggi che ha incontrato lungo il suo viaggio. Una coralità di voci, ognuna delle quali chiede di essere ascoltata.

La kermesse culturale sarà moderata da Francesca Orefice, avvocata, editorialista ed arricchita dalle musiche del cantautore Sasà Calabrese e dalle letture dell’attore e drammaturgo Peppino Mazzotta. I saluti istituzionali saranno affidati a Maria Fedele, assessore alla Cultura del comune di Taurianova e Direttore Artistico di TCIL.

Le parole di Fedele

“Ospitare a Taurianova un giornalista poliedrico come Ranucci ci riempie di orgoglio – commenta Maria Fedele –. Una personalità di grande spessore che si aggiunge alle tante altre che abbiamo avuto l’onore di incontrare nel corso di questi mesi e che stanno trasformando il nostro paese in un salotto culturale in cui scrittori, giornalisti, attori, musicisti incontrano da vicino una comunità di curiosi e appassionati”.





