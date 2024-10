Taormina, De Luca raggiante: “chiusura in tempi record del dissesto finanziario”

StrettoWeb

“La buona amministrazione di Sud chiama Nord. Probabilmente la chiusura in tempi record del dissesto finanziario del comune di Taormina passerà alla storia come il dissesto più breve dei comuni italiani. Era il mio primo obiettivo”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Ringrazio l’Organismo di Liquidazione che fin dal mio insediamento ha accolto la nostra strategia di uscire immediatamente dal dissesto ed il consiglio comunale che ha votato il 30 luglio scorso il “Salva Taormina” che, come già fatto con il “Salva Messina”, ha confermato le nostre lungimiranti ricette per rilanciare i palazzi municipali”, rimarca De Luca.

“Un ringraziamento particolare anche agli uffici finanziaria con il suo responsabile Angela La Torre. Ora si apre una nuova fase che contrassegnerà Taormina come capitale della buona ed innovativa amministrazione municipale”, conclude De Luca.

