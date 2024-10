Sviluppo economico di Reggio Calabria: accordo tra Agenzia Dogane e Camera di Commercio

StrettoWeb

Collaborazione, semplificazione e internazionalizzazione. Sono questi gli obiettivi-chiave del Protocollo d’intesa siglato oggi fra la Direzione regionale Calabria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la Camera di Commercio reggina, rispettivamente rappresentate dal Direttore Antonio Di Noto e dal Presidente Antonino Tramontana, con il quale le due Istituzioni intendono potenziare la già consolidata sinergia istituzionale per favorire la crescita dell’economia locale.

L’accordo, triennale e rinnovabile, si inserisce infatti nel quadro di iniziative volte al supporto della libera impresa e alla divulgazione in materia di semplificazioni doganali organizzate da ADM e dalle Camere di Commercio nei capoluoghi calabresi negli scorsi mesi. In particolare, viene prevista l’attivazione di un piano di interventi congiunti che includono l’organizzazione di attività formative e informative rivolte alle imprese del territorio per migliorare la comprensione della normativa doganale e le dinamiche di accesso ai mercati esteri, al fine di promuovere l’integrazione delle aziende locali nel commercio internazionale attraverso le facilitazioni previste dal Codice Doganale dell’Unione europea.

CCIAA e ADM si pongono dunque in ascolto dell’imprenditoria reggina impegnandosi a fornire un’assistenza tecnica mirata e tempestiva sia per le operazioni di import/export che in tutti settori di competenza dell’Agenzia per l’adeguamento alle norme unionali e nazionali. L’intesa punta, inoltre, a consolidare il sistema di servizi alle aziende, con l’obiettivo di ottimizzarne i processi operativi e favorire la competitività delle imprese sui mercati esteri.

A tal fine sarà istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti di ADM e della Camera di Commercio, che monitorerà l’implementazione delle attività concordate e potrà proporre ulteriori iniziative: uno strumento di dialogo continuo tra le parti che assicurerà un coordinamento costante sulle tematiche di interesse comune.

“Il Protocollo nasce dall’esigenza di rafforzare le sinergie operative e lo scambio di informazioni tra Camera di commercio e Agenzia e di fornire alle imprese del territorio metropolitano un concreto supporto per operare al meglio sui mercati internazionali”, ha dichiarato il dott. Antonino Tramontana, Presidente dell’Ente camerale. “Le imprese saranno parte attiva nelle varie iniziative previste ed il loro coinvolgimento diretto consentirà di rispondere in maniera adeguata a specifiche richieste ed esigenze”.

“Con questo accordo” ha dichiarato il dott. Antonio Di Noto, Direttore regionale di ADM, “vogliamo offrire alle imprese del nostro territorio strumenti concreti per affrontare le sfide legate al commercio internazionale, potenziando il dialogo tra istituzioni e operatori economici; un circuito virtuoso i cui benefici sono evidenti in termini di competitività nel commercio legittimo e di efficace contrasto alla minaccia della concorrenza sleale”.

L’intesa ribadisce il deciso impegno delle due Istituzioni nel promuovere un ambiente economico favorevole e concorrenziale, volto al rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio e ponendosi l’obiettivo di offrire alle aziende nuove opportunità di crescita nei mercati globalizzati, a beneficio dello sviluppo complessivo della Città Metropolitana e della Regione.

