Grande successo di pubblico per la prima parte di Expo Arte Messina 2024

La seconda parte di Expo Arte Messina 2024, mostra diffusa con la direzione artistica di Gianfranco Pistorio, prosegue con l’inaugurazione di Audentes fortuna iuvat: l’appuntamento è per mercoledì 16 ottobre, alle 19.00, alla Chiesa dei Catalani. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 27 ottobre.

“Grande riscontro di pubblico – dice il direttore artistico Gianfranco Pistorio –, messinese e non solo, che ha apprezzato l’offerta espositiva: undicimila presenze nei diversi luoghi di cultura aperti per questa prima edizione di Expo Arte Messina 2024, che anticipa la Biennale di Messina”.

Tra scultura, fotografia e pittura sono 150 gli artisti coinvolti. «Un grazie di cuore – prosegue Pistorio –, va sicuramente agli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere; ottima la risposta anche per i talk e i convegni organizzati in collaborazione con i partner dell’evento: l’Ordine degli Architetti e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo; ma anche per le mostre organizzate dalla Rete dei Borghi e ArcheoClub d’Italia e per le attività delle decine e decine di associazioni ed enti patrocinanti. Grazie a Nicola Calì che ha saputo esprimere bene attraverso il teatro quello che è l’obiettivo dell’Expo: raccontare l’arte in tutte le sue forme».

“Adesso – conclude Pistorio –, ci aspetta la seconda parte dell’Expo con l’inaugurazione alla Chiesa dei Catalani con una mostra di pittura, l’apertura della Galleria Lucio Barbera, grazie al coinvolgimento della Dirigente della I Direzione della Città Metropolitana di Messina, Anna Maria Tripodo, e della Responsabile dell’Ufficio Daniela Cucè Cafeo e al Museo Regionale “Maria Accascina” l’inaugurazione di Cantico, mostra fotografica di Francesco Mento”.

In programma anche: l’inaugurazione, martedì 22 ottobre al Monte di Pietà, di Design around women the reuse and transformation of matter, mostra di design con le opere di Luigi Prestinenza Puglisi e Annamaria Visco e venerdì 25 ottobre al Museo Regionale “Maria Accascina” l’inaugurazione di Tratti di Fantasia curata da Maurizio Gemelli: in esposizione fumetti e illustrazioni frutto dei laboratori con gli studenti del Liceo artistico “E. Basile” e del Liceo scientifico “G. Seguenza”, e illustrazioni provenienti da tutta Italia.

Il programma di Expo Arte Messina

Mercoledì 16 ottobre:

alle 09.00, apertura della Galleria “ Lucio Barbera ”, visitabile fino al 25 ottobre, dalle 09.00 alle 13.30, martedì e giovedì aperto anche nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00;

“ ”, visitabile fino al 25 ottobre, dalle 09.00 alle 13.30, martedì e giovedì aperto anche nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00; alle 19.00, alla Chiesa dei Catalani: inaugurazione di Audentes fortuna iuvat, mostra di pittura a cura di Gianfranco Pistorio con le opere di: Amos, Mario Ampelli, Guglielmo Bambino, Francesco Bavastrelli, Tiziana Calarese, Giuseppe Castano, Giovanni Castro, Solveig Cogliani, Elisa Colombo, Katia Lupò, Carmela Mafrica, Carmen Massimino, Dimitri Salonia, Mariella Stirpe, Giuliana Vitaliti. La mostra sarà visitabile fino a domenica 27 ottobre, da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.30 alle 21.00.

Venerdì 18 ottobre:

alle 17.00, al Museo Regionale “ Maria Accascina ”: inaugurazione di Cantico , mostra fotografica di Francesco Mento , a cura di Gianfranco Pistorio . L’esposizione sarà visitabile fino al 23 ottobre dal martedì al sabato dalle 09.00 alle 18.00, la domenica dalle 09.00 alle 13.00;

“ ”: inaugurazione di , mostra fotografica di , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 23 ottobre dal martedì al sabato dalle 09.00 alle 18.00, la domenica dalle 09.00 alle 13.00; alle 17.30, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”: presentazione di L’indagine Camiola. Romanzo storico siciliano (Città del Sole Edizioni, 2023) di Amedeo Finocchiaro. Dialogano con l’autore Tommasa Siragusa direttrice della Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” e la professoressa Carmelita Paradiso.

Sabato 19 ottobre:

Inaugurazione Castello Aragonese di Reggio Calabria: presentazione del Premio Internazionale Umberto Boccioni – Città di Reggio Calabria che si svolgerà dal 19 al 28 ottobre. L’evento è promosso dall’associazione culturale LiberArchè ideato e curato da Elisabetta Marcianò.

Domenica 20 ottobre:

alle 20.30, al Circolo della Borsa: concerto a cura dell’Ars Nova, con Giusy Costa mezzosoprano, Daniele Testa al violino, Anna Rotondo al pianoforte.

Lunedì 21 ottobre:

alle 17.00, alla Sala Palumbo del Palacultura: Intelligenza artificiale in Medicina, convegno a cura dell’AMMI.

Martedì 22 ottobre:

alle 18.00, al Monte di Pietà: inaugurazione di Design around women the reuse and transformation of matter, mostra di design con opere di Luigi Prestinenza Puglisi e Annamaria Visco. L’esposizione sarà visitabile fino al 27 ottobre.

Venerdì 25 ottobre:

alle 10.00, al Museo Regionale “ Maria Accascina ”: inaugurazione di Tratti di fantasia , mostra di fumetto a cura di Maurizio Gemelli con gli studenti del Liceo artistico “ E . Basile ” e Liceo scientifico “ G . Seguenza ”.

“ ”: inaugurazione di , mostra di fumetto a cura di con gli del “ . ” e “ . ”. alle 17.30, alla Biblioteca Regionale “ Giacomo Longo ”: presentazione appuntamenti a cura dell’ Associazione Medici Scrittori ;

“ ”: a cura dell’ ; alle 17.30, al Palacultura: inaugurazione di Messina (S)Velata a cura di ArcheoClub d’Italia; mostra fotografica di National Geographic; mostra fotografica di Gabriele Maricchiolo.

Sabato 26 ottobre:

alle 16.00, alla Biblioteca Regionale “ Giacomo Longo ”: I monumenti nello spazio urbano , convegno a cura dell’ Associazione Forum per Messina . Interviene la presidentessa Elena La Spada ;

“ ”: , convegno a cura dell’ . Interviene la presidentessa ; alle 17.00, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”: presentazione di Paesaggio e beni culturali nella Valle dell’Alcantara (Pàtron Editore, 2023) di Lucia Militi, a cura dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia; a seguire inaugurazione della mostra fotografica Un mondo da vivere e condividere.

Domenica 27 ottobre:

alle 17.30, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”: inaugurazione della mostra dedicata ai poeti messinesi, a cura della Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”, in collaborazione con Ruggeri.

Expo Arte Messina 2024 è organizzato in partnership con l’Ordine degli Architetti e Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina. Con il patrocinio istituzioni locali e nazionali, tra cui: Assessorato Sport Turismo Spettacolo – Regione Sicilia, Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Comune di Reggio Calabria, Università degli Studi di Messina, Camera di Commercio, Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina, Biblioteca Regionale di Messina “Giacomo Longo”, Rete dei Borghi di Messina, AMMI, BC Sicilia, Associazione Orchestra da Camera di Messina, Ordine degli Ingegneri, A.M.S.I. Associazione Medici Scrittori Italiani, Fidapa – BPW Italy Sezione Messina Capo Peloro, ArcheoClub d’Italia, Museo Eikon, Comunità Ellenica dello Stretto, AltaFiumara Experience, ETS Istituto Nazionale BioArchitettura, Associazione ARS Nova, LiberArchè Associazione Culturale, Forum per Messina, Istituto Italiano di Bioetica, Liceo Artistico Statale “Ernesto Basile”, AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia Sezione Messina. Sponsor tecnici Salotto Fellini, Malfi Assicurazioni & Finanza, Reqube.

