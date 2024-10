Successo per l’edizione 2024 del Reggio Calabria Comics

StrettoWeb

Si conclude, con un gradissimo successo, l’edizione 2024 del Reggio

Calabria Comics. “Una tre-giorni” dichiara Gianni Pipari, presidente di Geo-Reghium, associazione organizzatrice dell’evento “ricca di momenti indimenticabili, grazie all’impegno di tutte le forze messe in campo, dagli artisti agli standisti, dalla logistica alla sicurezza. Una grande squadra che ha portato ad un grande risultato”. Numeri importanti, infatti, hanno caratterizzato questa edizione, con un Fortino Poggio Pignatelli colmo di spettatori, in particolar modo in

concomitanza degli spettacoli e dei talk show. “E’ stata un’esperienza ricca di emozioni”, dichiara Domenico Condello, vicepresidente di Geo Reghium “con un risultato che è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative, sebbene sicuri di aver preparato il tutto al meglio”.

Sin dalla cerimonia del taglio del nastro, nel pomeriggio di Venerdì 27

settembre, presenziata dal Dott. Angelo Morabito, Vicario del Questore di Reggio Calabria, e dal Dott. Alessandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, il Forte si è riempito di gioia e colori, con la presenza degli appassionati del settore e di tante famiglie, diretti, in prima battuta

presso lo stand di Poste Italiane, per l’annullo filatelico. Apprezzatissima la cartolina dedicata all’evento. Spettacoli molto

partecipati, file davvero importanti, seppur ordinate e composte, per

incontrare gli artisti nell’area Meet&Greet, dove il pubblico ha,

inoltre, potuto acquistare le loro pubblicazioni grazie alla

collaborazione con Libreria AVE Ubik.

“I visitatori del Comics”, proseguono gli organizzatori Pipari e Condello “hanno ammirato la meravigliosa Lamborghini Urus della Polizia di Stato, hanno avuto modo di confrontarsi con gli Operatori del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale, protagonisti del seminario sull’uso consapevole della rete contro truffe ed ogni forma di cyberbullismo, e di visitare gli stand del Gabinetto Regionale della Scientifica, della Stradale e della sezione Cinofili”.

“Il nostro ringraziamento“, dichiara l’ispettore Emilio Musacchio,

segretario provinciale del Coisp “va, inoltre, ai volontari della

Protezione Civile San Giorgio, ed ai ragazzi dall’associazione SOCOM,

infaticabili ed indispensabili per la perfetta riuscita sotto il punto

di vista della sicurezza”. Particolarmente emozionante la cerimonia del Premio “Michele Viola”, consegnato dal Presidente Sezione Civile del tribunale di Palmi, Dott. Pietro Viola, alla Scuola Basket Lumaka di Reggio Calabria.

Il Reggio Calabria Comics è stato davvero un fiume di gioia e

divertimento: da Dj Osso a Gianluca Iacono, storica voce di Vegeta di

Dragon Ball, dal talentuoso Alberto Pagnotta a Monica Ward, attrice,

doppiatrice e docente del Ward Lab, dal Cosplay Contest, magistralmente condotto da Paynto e Silvia Alfano, presidente di Stetto Crea e Role&Roll, da Chef Luca Pappagallo ai Crazy Toons, passando per i DJ Giuseppe Falcone e Claudio Polimeni, icone della movida reggina, fino al gran finale con “Disneiamo”, spettacolo musicale dedicato ai grandi classici di casa Disney amatissimi da grandi e piccini, il tutto condotto sul palco centrale dai tre grandi mattatori Federico Perrotta, Filippo Marcianò e Marco Mauro.

Ospiti dei Talk show, condotti da Marco Mauro nel salottino allestito da Leonte Arredamenti e particolarmente apprezzati dal pubblico, artisti del calibro di Claudio Quattrone, talento reggino dell’animazione, Alessandro Nespolino e Roberto De Angelis, storici fumettisti della Bonelli Editore, Walter Venoso, del collettivo Spaghetti Publishing, e gli idoli dei più giovani, gli youtuber Fraffrog e LorenzIST. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Planetario Phytagoras, tutti i visitatori hanno potuto ammirare stelle e pianeti, grazie alla sapiente guida degli operatori ed esperti del settore.

“Tre giorni intensi”, concludono gli organizzatori Pipari e Condello “che ripagano i tanti mesi di lavoro di organizzazione dell’evento. Ci siamo confrontati con tutti: Istituzioni, partner, collaboratori, standisti ed artisti ed abbiamo riscontrato la loro sincera soddisfazione. Ne siamo davvero felici e possiamo già annunciare che, da oggi, inizieremo a lavorare per l’edizione 2025″.

