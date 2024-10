Strage Borsellino: “Presidenza del Consiglio e Ministero dell’Interno responsabili civili del depistaggio dei poliziotti”

StrettoWeb

Il Tribunale di Caltanissetta ha sciolto le riserve sulle parti civili del processo depistaggio di Via D’Amelio, quello operato da quattro poliziotti – Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli – e in cui perse la vita il Giudice Borsellino. Il Gip del Tribunale nisseno ha citato come responsabili civili la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno.

Questo significa che, in caso di condanna dei quattro poliziotti, Presidenza e Ministero dell’Interno risponderanno dei risarcimenti. Accolta dunque la richiesta dei figli di Borsellino. Rigettate invece tutte le altre richieste dei parenti delle vittime della strage.

