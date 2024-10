Spara alla moglie in strada e poi si uccide: era un agente della polizia penitenziaria

StrettoWeb

Una tragedia si è consumata questa mattina a San Severo, provincia di Foggia, città già scossa in questi giorni per via dell’incidente mortale dei tre giovani tifosi che tornavano da Potenza (ieri si sono svolti i funerali). Questa volta, però, si tratta di un tentato omicidio e suicidio. Un uomo, un agente della polizia penitenziaria ora in pensione, ha sparato alcuni colpi di pistola alla moglie nel parcheggio di un supermercato e poi si è ucciso. La donna è ricoverata in condizioni disperate.

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe atteso la donna all’uscita del supermercato, si sarebbe avvicinato e poi avrebbe sparato alla testa. Successivamente, dopo aver raggiunto la propria auto, si sarebbe ucciso con la stessa arma dentro la vettura.

