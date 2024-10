Sospensione lavori Trasversale delle Serre: “notizia che preoccupa”

StrettoWeb

“Preoccupa la notizia della sospensione, da parte del Tar di Catanzaro, di tutti gli atti emessi dall’Anas che riguardano il progetto esecutivo per la realizzazione del V Tronco della “Trasversale delle Serre”, dallo svincolo di Gagliato sino alla Statale 106 nel Soveratese. Il ricorso, come noto, era stato presentato da alcuni proprietari dei terreni ubicati nei territori dei comuni di Satriano, Gagliato, Soverato e Petrizzi, interessati dalle procedure di esproprio per la realizzazione dell’opera stradale”. Così in una nota il Consigliere Regionale Ernesto Alecci sulla sospensione dei lavori della Trasversale delle Serre.

“Già in passato, in qualità di Sindaco di Soverato ho partecipato a numerosi incontri con i rappresentanti dei territori e i proprietari dei terreni in cui si è cercato di trovare insieme la soluzione più idonea per l’individuazione del tracciato delle trasversale. Inoltre, in ogni mia interlocuzione con i funzionari e i dirigenti di Anas ho sempre trovato da parte loro professionalità e disponibilità al dialogo. E’ chiaro che trattandosi di un’opera molto complessa con un lungo percorso che attraversa diversi Comuni non è facile trovare l’unanimità di intenti”, aggiunge.

“Mi auguro che questa situazione possa sbloccarsi e trovare in breve tempo un’evoluzione positiva, anche perché per la realizzazione di questo tratto di strada è già presente la copertura finanziaria e i lavori sono già stati appaltati La Trasversale delle Serre è un’opera strategica di grande importanza per lo sviluppo economico e turistico di un vasto territorio nell’area centrale della Calabria che attende da anni il taglio del nastro. Sarebbe un grande peccato vederla “incagliata” ancora una volta”, conclude.

