Siracusa, scoperta piantagione di marijuana in casolare abbandonato: denunciata coppia

Scoperta una piantagione dedita alla coltivazione di marijuana in quel di Carlentini (Siracusa). La polizia ha denunciato un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, e la moglie di 33 anni. A destare i sospetti degli agenti è stato un casolare di campagna apparentemente abbandonato ma le cui finestre erano oscurate con dei cartoni.

Una volta entrati nella struttura, i poliziotti hanno rinvenuto un laboratorio per la produzione e la coltivazione di marijuana. Il casolare era anche attrezzato con un sistema di riscaldamento per l’essiccazione dello stupefacente con lampade per l’illuminazione e un sistema di irrigazione. Tutte le attrezzature sono state smantellate e sequestrate come anche la droga rinvenuta. Per la coppia proprietaria del casolare, invece, è scattata la denuncia.

