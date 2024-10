Sinner fa la storia del tennis: è il 19° tennista a chiudere l’anno da n°1 al mondo

StrettoWeb

Sul talento di Jannik Sinner c’è davvero poco da aggiungere ormai. Eppure, ogni qualvolta il tennista di San Candido aggiunge un nuovo trofeo alla sua bacheca, ritocca un nuovo traguardo, scrive un nuovo capitolo della storia del tennis azzurro, l’emozione colpisce forte come un servizio che sai che sta per arrivare ma al quale non sei comunque pronto.

La semifinale contro Machac a Shanghai era tutt’altro che complicata nonostante Alcaraz, rivale dell’azzurro, avesse già provato sulla sua pelle cosa volesse dire sottovalutare l’avversario. Sinner non sottovaluta nessuno: 6-4 / 7-5 e finale raggiunta a Shanghai. Sfiderà Djokovic con la possibilità di conquistare un nuovo trofeo. E non solo.

La finale sul cemento cinese porta in dote una matematica certezza: quella che vedrà Jannik Sinner, da qui a fine anno, comunque andrà la parte finale della sua stagione, numero 1 del ranking ATP. Sono 3270 i punti di vantaggio su Alcaraz che ne potrà racimolare al massimo 3250. Sinner è il 19° tennista della storia a chiudere l’anno da numero 1 al mondo. Novak Djokovic, suo avversario di domani, è il recordman di questa speciale classifica con 8 stagioni concluse in vetta alla classifica ATP.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.