Sicilia: precipita in una zona impervia mentre cerca funghi, recuperato con l’elicottero

StrettoWeb

E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Catania per recuperare un raccoglitore di funghi precipitato in una zona impervia in contrada Furma, nei pressi del bivio Ramata, sulla strada che porta a Piazza Armerina. I primi ad intervenire sono stati i vigili del Fuoco del Comando di Enna che hanno individuato l’uomo ma non sono riusciti a raggiugerlo perchè era finito a fondo valle in una zona ricca di vegetazione.

La persona è stata recuperata da personale elisoccorritore con l’ausilio del verricello e issato a bordo. L’elicottero é poi atterrato nella piazzola elicotteri del Comando di Enna, dove l’infortunato é stato trasferito, a bordo di un ambulanza del servizio sanitario, in ospedale. Le sue condizioni nono sarebbero gravi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.