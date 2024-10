Sicilia: offre dei biscotti alla mamma, ma dentro c’era droga. E lei si sente male

StrettoWeb

Ha preparato e offerto dei biscotti alla mamma, ma all’interno c’era droga. La donna, inconsapevole, li ha mangiati e poco dopo si è sentita male per i forti dolori accusati, tanto da richiedere il ricovero all’ospedale Sant’Antonio di Trapani.

Il fatto è accaduto in Sicilia e il “protagonista”, un ragazzo 17enne, stato arrestato dai Carabinieri della stazione di San Vito lo Capo per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione i Militari hanno infatti trovato 750 grammi di hashish, 40 dosi di ketamina, 220 grammi di marijuana, oltre 2.000 euro in contanti e vari sacchetti di “biscotti stupefacenti” appena sfornati. All’udienza di convalida il 17enne è stato sottoposto alla misura alternativa del collocamento in comunità di recupero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.