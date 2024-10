Sicilia, norma sulla rappresentanza di genere nelle giunte: nessun accordo, il testo torna in commissione

StrettoWeb

Nessun accordo sulle norme del disegno di legge per gli enti locali in Sicilia, il testo torna in commissione Affari istituzionali dell’Ars per la seconda volta; nulla di fatto dunque anche per la norma sulla rappresentanza di genere con la quota del 40% di donne nelle giunte comunali per la quale ieri, in modo trasversale, un centinaio di manifestanti avevano effettuato un presidio davanti all’Assemblea regionale siciliana.

Le parole di Pellegrino e Catanzaro

“Considerate le interlocuzioni che ci sono state tra le diverse forze politiche, è opportuno un approfondimento in commissione per trovare una intesa per tornare in aula con un testo condiviso”, ha detto il capogruppo di Forza Italia all’Ars Stefano Pellegrino, componente della commissione Affari istituzionali.

“È un fallimento per questa maggioranza che non è in grado di portare avanti neppure norme di civiltà come quella della rappresentanza di genere nelle giunte”, ha affermato il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro.

