Sicilia, Matteo Sciotto a difesa dei forestali: “ennesimo colpo basso ai lavoratori”

StrettoWeb

Il deputato di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, interviene a difesa dei lavoratori forestali dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati di un emendamento presentato dall’on. Giagoni della Lega. Tale provvedimento colpisce gravemente i lavoratori del settore, privandoli della possibilità di ottenere l’indennizzo per l’uso reiterato dei contratti a termine. “Esprimiamo piena solidarietà ai lavoratori forestali, ingiustamente privati di un loro diritto fondamentale,” dichiara Sciotto. “Sud Chiama Nord sostiene con forza la loro battaglia per ottenere ciò che spetta loro di diritto. La dignità del lavoro non può essere sacrificata in nome di misure che alimentano precarietà e incertezza”, rimarca Sciotto.

Sciotto invita il Presidente della Regione a intervenire con una riforma strutturale, capace di tutelare i diritti dei lavoratori forestali e di garantire un futuro più stabile per l’intero settore. “È necessario assicurare giustizia e dignità a chi ogni giorno lavora per proteggere e valorizzare il nostro territorio”, prosegue il deputato. La questione, secondo Sciotto, nasce dalla mancata attuazione delle promesse elettorali e dall’abuso dei contratti stagionali, che vengono impropriamente utilizzati per giustificare contratti a termine. “Si tratta di una pratica inaccettabile, soprattutto considerando che l’Italia è già stata sanzionata dall’Unione Europea per il mancato rispetto delle direttive sui contratti di lavoro“, conclude Sciotto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.