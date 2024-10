Sicilia, Cateno De Luca: “la nostra linea non cambia, La Vardera ha sputato nel piatto dove ha mangiato”

StrettoWeb

Dalla sede all’Ars di Sud chiama Nord, un Cateno De Luca tornato combattivo, non le manda a dire ad Ismaele La Vardera, l’ultimo deputato regionale ad abbandonare Sud chiama Nord. “La Vardera ha sputato nel piatto dove ha mangiato. Non accetto lezioni da chi alle ultime europee, campagna elettorale pagata da me, ha fatto registrare il risultato peggiore in Sicilia nella provincia di provenienza ed ha preso nella sua provincia meno preferenze di quanto conseguite due anni prima alle elezioni regionali, sempre campagna elettorale pagata da me”, rimarca De Luca.

“Sono sempre disponibile al confronto, anche dal salotto di casa di La Vardera. Le cose sono ben chiare: da tempo trovava un pretesto per andare via, essere eletto con i voti degli altri ed autoproclamarsi leader indiscusso ormai è una delle sindromi più diffuse”, sottolinea De Luca. “La nostra linea politica? Non cambia, pronti alle primarie con il centrosinistra oppure con un centrodestra rinnovato senza Schifani e Musumeci”, conclude De Luca.

