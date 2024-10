Serie D, spettacolo a Caltanissetta: la coreografia dei tifosi nel derby Nissa-Sancataldese

StrettoWeb

Un derby sentissimo, tra due città praticamente attaccate. E la rivalità, in campo, non può non essere evidenziata. Anzi, in campo e fuori dal campo. Spettacolo questo pomeriggio allo Stadio “Marco Tomaselli” della città siciliana per la sfida del girone I di Serie D tra Nissa e Sancataldese. La prima, squadra di Caltanissetta; la seconda, squadra di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. La distanza? Appena 9 km.

E così oggi il colpo d’occhio è molto interessante, un vero e proprio spettacolo non solo sugli spalti, ma anche in campo, considerando il risultato (2-2 dopo il primo tempo). Gli ultrà, invece, hanno dato spazio alla propria passione e fantasia con una coreografia, come si può vedere a corredo dell’articolo.

