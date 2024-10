Serie D, Scafatese e Siracusa continuano a volare, Vibonese corsara. Risultati e classifica

StrettoWeb

Si comincia a delineare la classifica del girone I di Serie D, oggi in campo per la 5ª giornata. Non si arresta la forza di Scafatese e Siracusa, che vincono ancora. Campani ok per 2-0 contro il Paternò, aretusei corsari in casa dell’ambizioso Pompei. La Vibonese ne approfitta e comincia a scalare posizioni, dopo aver sbancato il campo di Castrumfavara. Sospesa Reggina-Acireale all’intervallo con il risultato di 0-1. Si dovrà recuperare solo la ripresa, ma con gli amaranto sotto anche di un uomo (espulso Ba).

Risultati Serie D, 5ª giornata

Igea Virtus-Akragas 1-0

Locri-Nissa 0-2

Pompei-Siracusa 0-2

Reggina-Acireale sospesa dopo il primo tempo sullo 0-1

Sancataldese-Sambiase 2-2

Scafatese-Paternò 2-0

Ragusa-Licata 3-0

Castrumfavara-Vibonese 0-1

Sant’Agata-Enna

Classifica Serie D

Scafatese 15 Siracusa 12 Vibonese 10 Reggina 9 (un tempo da recuperare) Igea Virtus 9 Paternò 8 Sambiase 8 Pompei 6 Nissa 6 Locri 6 Enna 5 Ragusa 5 Castrumfavara 4 Acireale 4 (un tempo da recuperare) Licata 4 Sancataldese 4 Akragas 3 Sant’Agata 1

