Serie D, altro colpaccio del Pompei: dopo De Luca arriva Balla dal Trapani

StrettoWeb

Non si è chiuso il calciomercato del Pompei. Anzi, in realtà la società campana sta annunciando in questo periodo alcuni grandi colpi. Dopo quello di De Luca, con un passato anche in Serie A, è arrivato anche l’ingaggio di Besmir Balla, attaccante proveniente dal Trapani, società con cui ha messo 12 reti nella scorsa entusiasmante stagione.

A ufficializzare il movimento è proprio il club siciliano, che “comunica l’avvenuta rescissione contrattuale con il calciatore Besmir Balla. L’attaccante, classe 1994, era arrivato ad inizio della scorsa stagione collezionando 36 presenze e 12 reti, tra cui quella decisiva contro il Siracusa il 7 Aprile che ha sancito il ritorno tra i professionisti dei granata”. Il presidente Valerio Antonini saluta Balla a modo suo: “Bes, sei stato fondamentale per la nostra promozione e so che tra di noi c’è sempre stata stima e affetto reciproco. Dispiace che le strade sportive si dividano ma Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene, vai a Pompei e vinci il campionato, io farò il tifo per te. Ciao, amico mio!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.