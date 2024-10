Serie D: Enna-Reggina senza tifosi amaranto. E cambia l’orario della sfida

StrettoWeb

Doppia comunicazione ufficiale della Reggina in vista del match infrasettimanale di mercoledì in casa dell’Enna. Innanzitutto, l’orario del fischio d’inizio è stato posticipato di mezz’ora: non alle 15, ma alle 15.30. Ma la notizia più importante è l’assenza di tifosi amaranto allo stadio siciliano.

“Come comunicazione della Questura di Enna, gli incontri casalinghi dell’Enna Calcio verranno disputati in assenza di tifoseria ospite, a causa dei lavori di ristrutturazione attualmente in corso presso lo stadio “Generale Gaeta” di Enna”, scrive in un’altra nota la Reggina.

