Serie D, Antonio Pipicella non è più il DG del Locri

Dopo la rivoluzione estiva, sono ancora settimane movimentate per il Locri, che nei giorni scorsi ha esonerato il proprio allenatore chiamando a sostituirlo Ciccio Cozza. Per l’ex Reggina esordio ok, con il successo di ieri a Sambiase. Ma la società amaranto questa mattina ha comunicato un altro scossone: il club infatti rende noto che “Antonio Pipicella non ricoprirà più il ruolo di Direttore Generale del nostro club”.

“Desidero esprimere a nome di tutta la società un sentito ringraziamento ad Antonio per il lavoro svolto fino ad ora. Auguriamo ad Antonio i migliori successi, sia sul piano personale che sportivo, certi che saprà affrontare con determinazione le nuove sfide che lo attendono. L’A.C. Locri 1909 prosegue con entusiasmo il proprio cammino, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua storia”, le parole del Presidente Cesare Pollifroni.

