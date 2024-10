Serie D: tutti pazzi della favola Alcione, la terza squadra di Milano che sogna la Serie B

StrettoWeb

E’ nata nel 1952. All’epoca Milan e Inter esistevano da tempo e da lì a qualche anno avrebbero stravinto anche in Europa. Oggi, oltre 70 anni dopo, l’Alcione Milano – terza squadra del capoluogo lombardo dopo rossoneri e nerazzurri – centra per la prima volta la Serie C e sogna addirittura la cadetteria. E’ la classica favola, il fenomeno del momento nel professionismo italiano, che a tanti ricorda – per similitudini – il Chievo.

L’Alcione Milano è stato promosso in terza serie la scorsa Primavera, per la prima volta nella storia, dopo una bella cavalcata in Serie D. Ma continua a stupire. Mantenendo l’ossatura di squadra dell’anno scorso, ha stupito gli scettici, a maggior ragione dopo tre sconfitte di fila e quattro punti nelle prime cinque: “eccola, la classica squadra cenerentola senza storia e tifo che retrocederà subito”, il pensiero comune. Però, dopo quelle tre sconfitte, di cui l’ultima in casa contro la vicecapolista Vicenza, è arrivata la serie terribile con sei vittorie di fila, di cui l’ultima contro il Lumezzane. Ora l’Alcione è 3°, a due punti dal Vicenza e a sette dalla capolista Padova, dall’alto di uno score fatto di sette vittorie, un pari, tre sconfitta, 14 gol fatti e 7 subiti, oltre a un rassicurante +3 sul 4° posto.

Insomma, una favola resta e resterà comunque andrà, ma è chiaro che oggi non è più una sorpresa e la dimostrazione sta tutta nel gran seguito mediatico. Tuttavia, non tutti sanno che – nella sua storia – l’Alcione vanta anche legami con le due big di Milano. Al vertice del club, infatti, c’è stato anche l’ex Presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini nonché l’ex Sindaco di Milano Carlo Tognoli. E, ancora, non tutti sanno che in questa squadra sono passati e si sono formati calciatori del calibro di Rovella, Andrea Caracciolo, il campione del mondo Giuseppe Dossena. Fatti forse poco conosciuti, ieri, ma oggi emersi agli occhi e alle orecchie del calcio italiano, perché l’Alcione Milano ora vuole fare sul serio.

