Serie D, prossima avversaria Reggina: l’Akragas va in ritiro. E gli ultrà si fanno da parte

“La Società rende noto che per esplicita volontà dei calciatori, l’Akragas da oggi e fino a domenica sarà in ritiro presso l’hotel Akrabello del Villaggio Mosè, struttura moderna e accogliente, già sede del ritiro estivo della squadra biancoazzurra. L’obiettivo è quello di tenere alta la concentrazione e di ricompattare ulteriormente il gruppo in vista della partitissima di domenica 3 novembre in casa contro la Reggina”. Così in una nota l’Akragas, prossimo avversario della Reggina, comunica il ritiro.

La squadra siciliana è attualmente ultima nel girone I di Serie D, per via di un inizio di torneo molto negativo, con già due ribaltamenti in panchina (Bonfatto-Rigoli-Bonfatto), una sola vittoria ottenuta e le recenti smentite su presunti nuovi esoneri. Insomma, la situazione non è affatto tranquilla e ad infuocare il tutto si è messa pure una frangia ultrà, che ha comunicato lo scioglimento: “ci mettiamo da parte”. Ecco il comunicato.

Info prevendita

Attiva la prevendita per acquistare i biglietti della partita. Potranno essere acquistati presso la segreteria dello stadio dalle ore 15 oppure online collegandosi al sito web.

I prezzi sono i seguenti:

15 euro tribuna

20 euro tribuna vip

10 euro gradinata

7 euro curva sud

10 euro settore ospiti

Ragazzi fino a 12 anni entrano gratis.

