Serie D, incredibile Akragas: Pino Rigoli va già via dopo due settimane

StrettoWeb

Due settimane fa era stato annunciato come nuovo allenatore, sostituendo il collega esonerato, ma oggi il suo rapporto col club è già terminato. “La Società comunica che l’allenatore Pino Rigoli, dopo un confronto con la squadra, ha deciso di sciogliere il rapporto di collaborazione con l’Akragas per sopravvenute divergenze tecniche”, si legge nella nota ufficiale.

“Da parte di tutta la Società va un sentito ringraziamento a mister Rigoli per il lavoro svolto in queste settimane. Tutta l’Akragas porge a Rigoli un grande in bocca al lupo per il futuro e gli augura le migliori fortune umane e professionali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.