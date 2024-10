StrettoWeb

Tre risoluzioni di contratto per l’Acireale, che comunica di aver raggiunto l’accordo con Allan Blaze, Yann Fangwa e Sergiu Suciu. I giocatori non fanno più parte della squadra siciliana, che non ha iniziato bene questo torneo di Serie D.

Penultimo posto, cinque punti conquistati in sette gare, secondo peggior attacco e seconda peggior difesa del girone I. Al Granillo ha sfiorato l’impresa contro la Reggina, nella gara “spezzettata” e giocata in giorni diversi per il malore all’arbitro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.